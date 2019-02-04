Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Между Бишкеком и Ташкентом восстановлено автобусное сообщение

Общество

Автобусное сообщение Бишкек — Ташкент транзитом проходит по территории соседнего Казахстана

Ташкент, 4 февраля 2019, 12:36 — REGNUM  Между Ташкентом и Бишкеком возобновили международное автобусное сообщение, проходящее по территории Казахстана, сообщает 4 февраля агентство «УзТАГ» со ссылкой на министерство транспорт и дорог Киргизии.

В ведомстве отметили, что движение по маршруту Бишкек — Ташкент возобновили до согласования и утверждения нового расписания. Автобусный рейс удалось запустить за счет договоренности, достигнутой между министерством транспорта и дорог Киргизии и министерством инфраструктурного развития Казахстана.

Отметим, ранее в расписание автобусного маршрута Бишкек — Ташкент было внесено изменение, в результате которого рейс стал совпадать с маршрутом Дархан — Бишкек. Данное решение привело к спору между перевозчиками Казахстана и Киргизии. В связи с этим Казахстан временно прекратил движение автобусов данного маршрута.

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Автотранспортные перевозки
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