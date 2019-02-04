Житель Новосибирска фиктивно прописал у себя в доме 400 иностранцев

Новосибирск, , 12:34 — REGNUM Меньше, чем за год новосибирец «прописал» в своём доме более 400 иностранцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, отметив, что в настоящее время расследование уголовного дела по факту фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан по месту пребывания в России (ст. 322.3 УК РФ) завершено.

Установлено, что в период с января по октябрь 2018 года 29-летний житель Новосибирска 96 раз предоставлял недостоверные сведения о прибывших в страну иностранных гражданах. Он заявлял, что они проживают в его частном доме, что оказалось ложью. Всего он «прописал» в своем доме 402 иностранца.

Дело направлено в суд. Санкция по статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.