Победа над коррупцией избавит жителей Украины от долгов за ЖК — эксперт

Киев, , 12:33 — REGNUM Если на Украине начнёт работать система возврата государству украденных средств, это позволит списать населению долги за оплату ЖКХ, заявил политический эксперт Владимир Кацман 3 января в эфире телеканала 112.ua.

«Нужно привести в порядок систему, которая возвращает незаконно нажитое государству. Если за 18-й год и начало 19-го промониторить все суммы, которые проходили по коррупционным делам и их суммируем, то там будет больше, чем 55 млрд гривен, там же такие суммы, что можно с ума сойти!», — считает эксперт.

Он также напомнил, что общая сумма, которую задолжало население за услуги ЖКХ составляет примерно 55 млрд гривен и долг продолжает расти.

Кацман уверен, что власти следует убедить МВФ на время отложить уплату долга по кредитам, что позволит Украине модернизировать своё производство, завершить войну и стать богатым государством, способным платить по долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт аналитического центра «Atlantic council» Андерс Аслунд заявил, что результаты выборов на Украине не должны повлиять на сотрудничество Украины и МВФ. Благодаря двум траншам МВФ Украина сможет удерживать свою экономику в стабильном состоянии.

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