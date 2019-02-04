Разработчики Metro Exodus обратились к недовольным фанатам

Киев, , 13:07 — REGNUM Переход игры Metro Exodus в магазин Epic Games Store вызвал множество споров и критики со стороны игроков. Разработчики игры в своём Twitter-аккаунте опубликовали обращение к недовольным геймерам и попросили адресовать все свои претензии непосредственно издателю проекта.

Разработчики сообщают, что перенос Exodus в Epic Games Store — решение, принятое Koch Media и Deep Silver, а создатели игры не имеют к нему никакого отношения. Также они попросили присылать все отзывы и комментарии к игре сразу в издательство Deep Silver. По словам разработчиков, их основная задача — развивать франшизу Metro, а решение объединиться с Epic Games поможет инвестировать в разработку проекта.

Также команда создателей Exodus прокомментировала недавнее обращение сотрудника 4A Games к геймерам на форуме Gameru. Они считают, что слова этого человека не отражают взгляды издателей и разработчиков на будущее франшизы. Они отражают «лишь боль и разочарование человека, который увидел, как положительное отношение к игре стало неоднозначным из-за бизнес-решений».

Напомним, что ранее на форуме Gameru пользователь с ником scynet назвался представителем 4A Games и высказался касательно перехода Exodus в новый магазин. Разработчик сильно удивился заявлениям геймеров об их намерении скачать игру с пиратских ресурсов.

«Создаётся впечатление, что люди и играть не хотели, лишь ждали повод, чтобы излить свою желчь», — написал scynet в своём обращении.

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