Просьб о помощи от задержанных в Кабо-Верде российских моряков не поступало

Москва, , 12:26 — REGNUM Моряки судна ESER, задержанные в Кабо-Верде, пока не обращались в Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) за помощью. Как пояснили в пресс-службе РПСМ, работу по защите моряков осложняет отсутствие у экипажа коллективного договора с профсоюзами.

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Без него ни у российского, ни у международного профсоюзов нет юридического права вмешиваться в сложившуюся ситуацию или запрашивать документы по ней, пишет ТАСС. Представитель союза отметила, что официальное обращение в РПСМ могут направить не только сами моряки, которые в настоящее время содержатся под стражей, но и их родственники. Судовладелец, который находится в Панаме, на связь с профсоюзами также не выходил.

Добавим, что обращений от экипажа также не поступало и в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF).

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2019 года в порту Прая власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, входивших в экипаж судна ESER, которое следовало под флагом Панамы в Марокко. Судно совершило вынужденную остановку из-за смерти одного из членов экипажа по неустановленным причинам.

Уточнялось, что моряки были задержаны после предупреждения от правоохранительных органов Европейского союза о возможной перевозке на судне незаконных веществ. Согласно заявлению уголовной полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано в общей сложности более 9,5 тонны кокаина.

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