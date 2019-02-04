Понедельник, 4 Февраля 2019 года
15:22:43 МСК

В Саудовской Аравии запустили программу обучения детей кибербезопасности

Общество

Программа нацелена на повышение осведомленности детей об интернет-безопасности, а также ознакомление их с принципами программирования

Эр-Рияд, 4 февраля 2019, 15:22 — REGNUM  Саудовская федерация по кибербезопасности и программированию организовала мероприятие под названием «Программирование для молодых саудовцев», сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Эр-Рияде Arab News.

Программа была реализована при сотрудничестве с американской технологической компанией Oracle. В течение четырех дней 25 детей в возрасте от 8 до 14 лет ознакомили с принципами программирования на самых популярных языках, например Java и Python, а также с основными платформами разработки компьютерных программ.

Цель программы — повышение осведомленности детей об интернет-безопасности и знакомство с принципами разработки, а также развитие их аналитических навыков, навыков командой работы и решения проблем.

Организаторы уже анонсировали старт второго потока программы — он пройдет в феврале этого года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить