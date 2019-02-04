В Саудовской Аравии запустили программу обучения детей кибербезопасности

Эр-Рияд, , 15:22 — REGNUM Саудовская федерация по кибербезопасности и программированию организовала мероприятие под названием «Программирование для молодых саудовцев», сообщает новостное издание со штаб-квартирой в Эр-Рияде Arab News.

Программа была реализована при сотрудничестве с американской технологической компанией Oracle. В течение четырех дней 25 детей в возрасте от 8 до 14 лет ознакомили с принципами программирования на самых популярных языках, например Java и Python, а также с основными платформами разработки компьютерных программ.

Цель программы — повышение осведомленности детей об интернет-безопасности и знакомство с принципами разработки, а также развитие их аналитических навыков, навыков командой работы и решения проблем.

Организаторы уже анонсировали старт второго потока программы — он пройдет в феврале этого года.