«Ошибку прокурора» в деле о группе Дятлова подтвердили психологи

Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Прокурор свердловского города Ивдель Василий Темпалов, который написал поручение по поводу гибели туристической группы Дятлова якобы на полмесяца раньше других, мог ошибиться в датах из-за свойств своей личности. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для уточнения этого момента была проведена психологическая экспертиза на основании имеющихся материалов следствия. По результатам экспертизы психолог вынес следующий вердикт:

«Необоснованное и многократное застревание, повторение одного и того же моторного действия (в частности, при написании цифрового текста), подчиненного доминанте», — зачитал Курьяков.

Поэтому 15 февраля поручение по поводу гибели группы Дятлова Темпалов написать не мог, она была написана позже, а неправильные даты были обусловлены психологическими особенностями прокурора.

Напомним, 4 февраля 2019 года в Екатеринбурге представили 400-страничный оригинал уголовного дела о смерти туристической группы под руководством студента Уральского политехнического института Игоря Дятлова. Дело долгое время было засекреченным. Установлено, что «группа Дятлова» погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года.

Поручение прокурора Темпалова было представлено общественности 2 февраля 2019 года на конференции в Уральском федеральном университете. В тексте документа указано, что Темпалов выезжает в Свердловск для расследования гибели «группы Дятлова» 15 февраля 1959 года. Месяц упоминается еще в нескольких фрагментах поручения. Однако впервые пустую палатку и первые тела туристов обнаружили только 26 февраля 1959 года. Несовпадение дат и вызвало недоумение общественности.

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