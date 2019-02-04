Организация исламского сотрудничества проведет фестиваль ислама в Египте

Каир, , 13:11 — REGNUM Организация исламского сотрудничества проведет исламский фестиваль в столице Египта Каире, сообщает информационное агентство Саудовской Аравии. Праздник пройдет под лозунгом «Одна нация, разнообразие культур, Палестина в нашем сердце».

Церемония открытия пройдет в Каирском оперном театре, где почтут память ряда «выдающихся исламских деятелей, оказавших влияние на исламский мир». Свое присутствие на фестивале подтвердили 20 государств, в том числе Саудовская Аравия, где находится штаб-квартира ОИС.

Фестиваль пройдет с 5 по 9 февраля, на нем будут представлены ряд исламских международных институтов, в том числе Центр истории, искусства и культуры, Исламский центр развития торговли, Исламский фонд солидарности, а также Исламская организация образования, науки и культуры.

В рамках фестиваля будут организованы не только культурные и художественные мероприятия, но и научные семинары. Кроме того, на площадке фестиваля пройдут специальные мероприятия для детей и людей с особыми потребностями.