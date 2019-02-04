Завуч из Танзании приговорен к шести годам тюрьмы

Дар-эс-Салам, Танзания, , 12:20 — REGNUM Завуч из старшей школы Миквамбе Пауло Лорри был приговорен к шести годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 16 миллионов танзанийских шиллингов (около 6,9 тысяч долларов США) за кражу средств со школьного счета. Об этом сообщает газета Nipashe.

Приговор был вынесен в суде района Темеке в Дар-эс-Саламе по обвинениям института по борьбе с коррупцией (Takuruku).

Средства на школьном счете были предназначены на строительство школьных лабораторий.