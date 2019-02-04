Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Завуч из Танзании приговорен к шести годам тюрьмы

Общество

Он обвиняется в краже более 6 тысяч долларов США со школьного счета

Дар-эс-Салам, Танзания, 4 февраля 2019, 12:20 — REGNUM  Завуч из старшей школы Миквамбе Пауло Лорри был приговорен к шести годам тюремного заключения и выплате штрафа в размере 16 миллионов танзанийских шиллингов (около 6,9 тысяч долларов США) за кражу средств со школьного счета. Об этом сообщает газета Nipashe.

Приговор был вынесен в суде района Темеке в Дар-эс-Саламе по обвинениям института по борьбе с коррупцией (Takuruku).

Средства на школьном счете были предназначены на строительство школьных лабораторий.

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Коррупция и борьба с ней
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