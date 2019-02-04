В Калужской области сравнили уровень оплаты за посещение детсадов

Калуга, , 12:14 — REGNUM В Калужской области родителям Обнинска приходится платить по 124 рублей в день за пребывание своего ребенка в детском саду, что является самым высоким уровнем оплаты в области, сообщает 3 февраля местный независимый новостной портал Obninsk.name.

Между тем в Калуге плата за посещение малышами дошкольного образовательного учреждения в два раза меньше — 62,4 рубля, и эта сумма является средней по региону. Дешевле всего оказалось, водить ребенка в детский сад в Ферзиковском районе. Здесь родители платят всего 37 рублей в день. Эта плата за детсад наиболее низкая в регионе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области» на 2019 — 2025 годы к 2021 году в регионе должна быть полностью ликвидирована очередь в дошкольные образовательные учреждения. Для этого планируется создать 4 035 новых мест в детских садах путем ввода в эксплуатацию 14 новых объектов. Это и вновь построенные здания, и реконструированные, а также новые группы в уже существующих детсадах. На все эти мероприятия планируется потратить около 1,5 млрд рублей.

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