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Бывший сотрудник колонии в Новгородской области попался на взятке

Общество

Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы

Бывший сотрудник колонии в Новгородской области попался на взятке
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Великий Новгород, 4 февраля 2019, 12:04 — REGNUM  В Новгородской области бывший сотрудник колонии оказался под следствием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 4 февраля, экс-работника ФСИН подозревают в получении взятки.

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По версии следствия, деньги тогда ещё сотрудник пенитенциарного заведения получил в августе 2018 года за незаконные действия. Уточняется, что за «вознаграждение» работник колонии должен был пронести на территорию ИК и передать осужденному запрещенный предмет. Деньги злоумышленнику были перечислены на банковскую карту.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в следственном управлении.

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Добавим, что статья УК РФ (ч. 3 ст. 290), по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде крупного штрафа (до 2 млн рублей) и лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября следователи Новгородской области завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Новгородского, Батецкого и Крестецкого районов. Женщину обвинили в совершении целого ряда преступлений коррупционной направленности.

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