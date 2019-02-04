Бывший сотрудник колонии в Новгородской области попался на взятке

Великий Новгород, , 12:04 — REGNUM В Новгородской области бывший сотрудник колонии оказался под следствием. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 4 февраля, экс-работника ФСИН подозревают в получении взятки.

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По версии следствия, деньги тогда ещё сотрудник пенитенциарного заведения получил в августе 2018 года за незаконные действия. Уточняется, что за «вознаграждение» работник колонии должен был пронести на территорию ИК и передать осужденному запрещенный предмет. Деньги злоумышленнику были перечислены на банковскую карту.

«В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — сообщили в следственном управлении.

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Добавим, что статья УК РФ (ч. 3 ст. 290), по которой злоумышленнику предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде крупного штрафа (до 2 млн рублей) и лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября следователи Новгородской области завершили расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов Новгородского, Батецкого и Крестецкого районов. Женщину обвинили в совершении целого ряда преступлений коррупционной направленности.