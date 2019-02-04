В Оренбуржье к 2024 году построят два мусороперерабывающих завода

Оренбург, , 12:26 — REGNUM В Оренбургской области в рамках «мусорной» реформы планируют построить два завода, которые будут заниматься переработкой твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Предприятия появятся в восточной и центральной зонах региона, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ООО «Природа» Виктор Доценко.

На востоке области завод будет производить из мусора топливо, которое, по предварительной договорённости, будет использовано при производстве цемента. В центральной зоне мусор также будет перерабатываться в топливо. В соответствии с региональной программой проекты реализуют в 2023—2024 годах. Как заверил Виктор Доценко, никаких инвестиционных составляющих в тарифах за услуги по вывозу мусора не заложено, то есть заводы будут строить не за счёт населения.

Директор ООО «Природа» подчеркнул, что в Оренбургской области проживают примерно 2 млн человек, и мусора производится не настолько много, чтобы в регионе строить много перерабатывающих заводов — это экономически нецелесообразно. Сейчас в Оренбуржье есть предприятия, которые занимаются, например, переработкой резины, а пластиковые бутылки вывозят на переработку за пределы области.

Львиная доля мусора (90%) вывозится на полигоны и там складируется. Сейчас, согласно территориальной схеме обращения твёрдых коммунальных отходов, в Оренбуржье действует 11 полигонов. Как отметили в областном минприроды, в ближайшее время в документ внесут изменения, и количество полигонов должно увеличиться.

Напомним, региональным оператором в региона является ООО «Природа». В первый день компания начала работать в 86 населенных пунктах, в настоящее время их число достигло 181. В отрасли работают около 1 тысячи человек: водители, грузчики, сортировщики, диспетчеры и другие. Порядка 160 автомобилей ежедневно работают на линии.