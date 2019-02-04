Борьба с раком: каждый регион России получит паспорт здоровья

Москва, , 11:54 — REGNUM В рамках борьбы с раком каждый регион России получит свой паспорт здоровья. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн, передает «Медвестник».

Каприн уточнил, что есть общий паспорт федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», но нужен индивидуальный паспорт каждому субъекту РФ.

«В регионах очень разная ситуация по числу населения, обеспеченности медицинскими кадрами, доступности онкопомощи. Поэтому необходимо понимание ситуации в каждом конкретном субъекте», — пояснил онколог.

Региональные особенности будут выявляться путем сбора и анализа информации.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге Михаэль Бауманн заявил, что лучшим способом профилактики рака отказ от курения.

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