В Екатеринбурге представили оригинал дела о гибели группы Дятлова

Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Единственный том уголовного дела о смерти туристической «группы Дятлова» представили в Екатеринбурге. Папку с документами показал на пресс-конференции глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства свердловской прокуратуры Андрей Курьяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дело состоит из 400 страниц. По словам Курьякова, документы о группе были взяты и изучены в четырех городах: Екатеринбурге, Серове, Каменск-Уральском и Ивделе.

«Сейчас мы располагаем всеми документами, чтобы дать окончательный ответ на вопрос, что же произошло с группой Дятлова», — сказал глава управления.

Второго тома уголовного дела не существует:

«В интернете муссируется тема второго тома. Второго тома нет — есть наблюдательное производство, в котором группируются документы», — заявил Курьяков и также представил папку журналистам.

Представитель прокуратуры объяснил, почему дело долгое время было секретным:

«В материалах дела было секретное поручение для опроса свидетелей. Общее правило делопроизводства: если хотя бы документ из дела имеет гриф секретности, то и всё дело становится секретным», — сказал Курьяков.

Напомним, 1 февраля 2019 года Генпрокуратура РФ заявила, что криминальная версия гибели туристической «группы Дятлова» исключена. По словам представителя ведомства Александра Куренного, нет ничего, что бы указывало на криминал. Сотрудники прокуратуры планируют поставить точку в вопросе, что же произошло с группой под руководством студента УПИ Ивана Дятлова в 1959 году на севере Свердловской области.

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