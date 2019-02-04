В 2018 году Индонезию посетили более 15 млн иностранных туристов

Джакарта, , 11:44 — REGNUM В течение 2018 года Индонезию посетили 15,81 млн иностранных туристов, что на 12,58% больше по сравнению с 2017 годом, сообщает Antaranews.

Согласно данным центрального статистического агентства Индонезии, опубликованным министерством туризма страны, в 2018 году в пятерку стран по количеству иностранных туристов, прибывших в Индонезию, вошли Малайзия (2,5 млн туристов), Китай (2,1 млн), Сингапур (1,7 млн), Восточный Тимор (1,7 млн) и Австралии (1,3 млн).

Число туристов из стран-членов Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2018 году составило 5,4 млн.

Поток туристов из США в 2018 году вырос на 5,7% и составил 567 тыс. туристов.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, число российских туристов, посетивших Индонезию в 2018 году выросло на 7% с 117 500 российских туристов в 2017 году до 125 700 в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии британского издательства Rough Guides, Индонезия заняла шестое место, войдя в число самых красивых стран в мире.

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