Омская область из-за морозов переходит в режим повышенной готовности

Омск, , 11:40 — REGNUM По прогнозам синоптиков, аномально холодная погода в Омской области продлится до 8 февраля. В связи с этим губернатор Александр Бурков поручил привести экстренные службы оперативного реагирования в режим повышенной готовности, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 февраля, в областном правительстве.

По словам Буркова, необходимо усилить контроль за работой теплоисточников, а также вести постоянный мониторинг теплового режима в учреждениях социальной сферы и в жилом фонде.

Уточняется, что столбики термометров в регионе опустятся до минус 30−35 градусов, в отдельных районах — до минус 40 градусов.

Кроме того, по словам губернатора, в условиях морозов должны быть в полной готовности учреждения здравоохранения и служба скорой помощи.

В облправительстве также прокомментировали ситуацию с понижением давления природного газа в Тевризском, Знаменском и Тарском районах. Абонентам, имеющим альтернативные источники отопления и резервные запасы топлива, частично ограничили подачу газа:

«Эта временная мера на период резких холодов позволит исключить вероятность аварийного отключения газоснабжения трех районов».

В целом, как отметил министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Андрей Посаженников, объекты социальной сферы, а также жители, для которых газ является единственным источником тепла, без отопления не останутся.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омскую область, согласно прогнозам синоптиков, с 3 по 8 февраля накроет аномально холодная погода. В связи с этим спасатели советуют жителям региона соблюдать меры безопасности.

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