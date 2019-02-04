Рыба из озера Виктория заражена химикатами – исследователи Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 11:45 — REGNUM Исследование, проведенное сельскохозяйственным институтом Sokoine (Sua) в Танзании выявило, что рыба из озера Виктория, располагающемся на севере страны, опасна для потребителей. Об этом сообщает газета Nipashe.

Производственный инженер отдела защиты природы министерства заместителя президента Джулиус Муши сообщил, что из 40 образцов исследованной рыбы 20% было заражено химикатами. Эти химикаты происходят из пластика, загрязняющего озеро Виктория, а из рыбы они сразу же попадают в организм потребителей, добавил Муши.

Из-за потребления пластика через рыбу врачи опасаются роста числа заболеваний раком, а также появления проблем с рождаемостью и печенью, сообщил исследователь влияния проблем окружающей среды на здоровье населения Хуссейн Мохаммед 1 февраля на обсуждении проблем загрязнения пресных и соленых водоемов пластиком.