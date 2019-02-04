Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Якутии продолжает расти

Якутск, , 11:41 — REGNUM Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутии превышен в 2,3 раза, за неделю с 28 января по 3 февраля жители республики стали болеть чаще. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, такой высокий эпидемиологический уровень достигнут за счёт высокой заболеваемости в Якутске и 12 районах республики.

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При этом школьники стали болеть реже — благодаря объявленным в учебных заведениях карантинам.

«Но сохраняется нестабильность эпидемиологической ситуации», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Болеют якутяне в основном ОРВИ, доля вирусов гриппа снизилась и составляет 19% от числа обследованных заболевших жителей региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 27 января эпидпорог в Якутии был превышен в 2 раза, в Якутске — в 2,7 раза. Карантины во всех школах республики, начавшиеся 23 января, продлены до 8 февраля.