Понедельник, 4 Февраля 2019 года
11:45:10 МСК

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Якутии продолжает расти

Общество

Но школьников болеет уже меньше

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Якутии продолжает расти
Василий Поленов. Больная. 1886

Якутск, 4 февраля 2019, 11:41 — REGNUM  Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутии превышен в 2,3 раза, за неделю с 28 января по 3 февраля жители республики стали болеть чаще. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, такой высокий эпидемиологический уровень достигнут за счёт высокой заболеваемости в Якутске и 12 районах республики.

Читайте также: В Якутии превышен эпидпорог и растёт доля вирусов гриппа

При этом школьники стали болеть реже — благодаря объявленным в учебных заведениях карантинам.

«Но сохраняется нестабильность эпидемиологической ситуации», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Болеют якутяне в основном ОРВИ, доля вирусов гриппа снизилась и составляет 19% от числа обследованных заболевших жителей региона.

Читайте также: Эпидемия ОРВИ в Якутии: детская инфекционная больница переполнена

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 по 27 января эпидпорог в Якутии был превышен в 2 раза, в Якутске — в 2,7 раза. Карантины во всех школах республики, начавшиеся 23 января, продлены до 8 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Грипп, ОРЗ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить