Суд рассмотрит жалобу на арест сенатора Рауфа Арашукова 7 февраля

Москва, , 11:28 — REGNUM Сторона защиты не согласилась с решением суда об аресте на два месяца сенатора от Карачево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого подозревают в целом ряде серьёзных преступлений, включая два убийства, и обжаловала его.

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По информации пресс-службы Басманного суда, рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов, представляющих интересы Арашукова, назначено на 7 февраля.

Также в суд поступили и жалобы на арест отца и брата сенатора — Рауля и Руслана Арашуковых. Когда будут рассмотрены эти жалобы, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января прямо в ходе пленарного заседания Совета Федерации. По решению суда, подозреваемого в причастности к двум резонансным убийствам, давлении на свидетелей, участии в преступном сообществе Арашукова отправили в СИЗО на два месяца.

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Седьмой фигурант дела Арашуковых арестован судом

В тот же день был задержан и отец сенатора, советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Его обвиняют в организации преступного сообщества, в результате незаконной деятельности которого за несколько лет было похищено природного газа ПАО «Газпром» на сумму более чем 30 млрд рублей.

В настоящее время в рамках расследования этого резонансного уголовного дела задержаны семь фигурантов. В их числе — гендиректор АО «Газпром газораспределение Астрахань» и ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслан Арашуков, который приходится арестованному сенатору двоюродным братом; заместитель гендиректора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Николай Романов; гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Игорь Травинов и директор филиала этой компании Гузер Хашукаев.

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