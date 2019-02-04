В Казахстане выделили более $9 млн на реализацию плана по борьбе с раком

Астана, , 11:22 — REGNUM На реализацию комплексного плана борьбы с онкологическими заболеваниями на 2018−2022 годы в Казахстане выделили 35 млрд тенге ($91 млн), заявила председатель правления КазНИИ онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, сообщает 4 февраля агентство «КазТАГ».

По её словам, кроме выделенной суммы программа также предусматривает ежегодное финансирование. Кайдарова отметил, что в республике сохранено финансирование скрининговых программ.

Глава КазНИИ добавила, что в 2019 году также планируется заместить десять лучевых аппаратов на электронные ускорители, что позволит повысить точность и безопасность лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году министерство здравоохранения Казахстана выделило 4,3 млрд тенге ($11,3 млн) на проведение бесплатных профилактических скринингов населения.

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