Прописка или площадь? В Оренбуржье могут изменить «мусорный» тариф

Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбургской области не исключается возможность изменения основания для расчёта «мусорного» тарифа, об этом 4 февраля заявил на встрече с журналистами директор Оренбургского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас тариф рассчитан на основании прописки, исходя из норматива ТКО на одного человека. Так, норматив мусора на одного горожанина в многоквартирных домах составил 372 кг в год (31 кг в месяц), а в частных домах 432 кг мусора (36 кг в месяц). Проживающие вне города оренбуржцы согласно нормативам производят мусора в многоквартирных домах 290,04 кг в год, в частных домах — 328,68 кг в год в расчёте на одного человека.

Сергей Решетило подчеркнул, что закон позволяет по-разному считать эту услугу — и с учётом площади, и с учётом прописки. Оренбуржцы должны предоставлять изменившиеся данные (о выбывших, прибывших жильцах) компании, тогда будет производится перерасчёт. Однако он не будет мгновенным, поскольку должен согласовываться с региональным оператором — ООО «Природа».

В связи с потенциальными уловками, на которые могут пойти оренбуржцы, чтобы избежать оплаты услуги по вывозу мусора Решетило отметил:

«Мы считаем что в Оренбургской области принят самый справедливый вариант — на жителя. Но ничто не стоит на месте. Если жители, клиенты будут вести себя крайне недобросовестно, то тогда не исключён вариант, что перейдём на вариант площади».

Добавим, что выставлением счетов на услуги по вывозу мусора в Оренбуржье занимаются две компании АО «Систем, а «Город» и филиал «ОренбургсбыТ Плюс», которые поделили между собой территории региона. За качество предоставляемых услуг по вывозу мусора отвечает региональный оператор — ООО «Природа».

По словам Сергея Решетило квитанции уже готовы к печати, на днях оренбуржцы их получат. Он также обратил внимание на то, что компания выставляет счета кроме Оренбуржья, ещё в Кировской области. Сравнивая два субъекта России, Решетило заметил, что в Кировской области в крупных городах основанием для тарифа стала площадь, в остальных — прописка.

«Важно понимать, что мы занимаемся большим экологическим проектом. Если всё пойдёт не так, и все начнут срочно выписываться в соседнюю страну, то в этом ничего хорошего нет», — сказал он.

Добавим, Оренбуржье не вошло в число регионов, которые публично массово протестуют против «мусорной» реформы. Как отметили в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM оппозиционно настроенные политики, люди ещё не получили квитанции и не понимают, чем грозят им нововведения.

Между тем, в соцсетях жители области информировали о том, что в январе начали заниматься подсчётом своего мусора. Взвешивая пакеты с отходами, они сделали вывод о том, что норматив ТКО на человека слишком завышен.

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