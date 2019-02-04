Возвращение трудовых мигрантов не поможет украинской экономике — эксперт

Киев, , 11:14 — REGNUM Для экономического развития Украине не хватит людей, даже если миллионы трудовых мигрантов вернутся в страну, заявил глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник 4 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По прогнозам, в 2030 году на одного работающего будет приходиться 2 пенсионера; в 2050 пенсионерами в Украине будут 30% населения страны. Даже если все трудовые мигранты вернутся домой, их все равно не хватит для нормального экономического развития, всему виной демографический кризис», — рассказал эксперт.

В данный момент на 100 женщин на Украине приходится 130 детей, а нужно хотя бы 210, отметил он.

Воскобойник считает, что украинским властям уже сейчас нужно каким-то образом привлечь трудовых мигрантов из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госстат Украины опубликовал данные, согласно которым в 2018 году чистая убыль населения Украины составила более 200 тыс. человек. Уровень смертности в стране вдвое превышает уровень рождаемости.

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