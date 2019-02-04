Жители Якутска не верят властям, что вопрос со школой «Айыы Кыhата» решён

Якутск, , 11:28 — REGNUM Конфликтная ситуация вокруг национальной школы «Айыы Кыhата» в 203-м микрорайоне Якутска не разрешилась в полной мере. Родители русскоязычных детей не хотят, чтобы для них создавались приспособленные помещения и жалуются, что не видят шагов навстречу со стороны руководства учебного заведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Споры вокруг единственного в новом микрорайоне учебного заведения продолжаются.

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Ещё 1 февраля родители детей, чей родной язык — русский, писали в ответ на пост Айсена Николаева, заверившего, что проблема решена:

«Почему вводите в заблуждение? Сегодня только на собрании директор и вся компания категорически против русскоязычных классов. Подмяли под себя начальника управления образования»

«Говорят, директор «Айыы Кыhата» как стояла на своём, так и стоит: что не бывать русскоязычным классам. Это что, её частная лавочка?»

«На самом деле никакого компромисса нет, зачем обманываете людей? Директор клятвенно обещал всех детей с филиала, не соответствующего нормам безопасности, перевести в «Айыы Кыhата», и где теперь его обещания? Уже другое в интервью рассказывает. А Айсен Николаев в твиттере обманывает, что информация недействительна. Где решения якобы принятые, на каких бумагах? Так как словам чиновников доверия уже нет — на примере Алексея Семёнова (начальника управления образования Якутска — прим. ИА REGNUM ). И деньги нашли уже на вторую школу, прямо за пару часов?! Ни проекта, ни финансирования и в помине нет. А как себя ведут представители и родители «Айыы Кыhата», вообще отдельная тема и это взрослые люди, педагоги…», — сомневаются в решённости вопроса жители 203-го микрорайона Якутска.

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«Есть все видео и аудио записи. Где решение? Раскидать наших детей по непонятным помещениям, вот ваше решение???», — возмущены люди.

Они не считают, что обучение их детей в приспособленных помещениях — хороший вариант.

«Зная, что не хватает школ глупо было ввести в первую очередь специализированную школу и оставить целый микрорайон без школы. Если бы в первую очередь ввели обычную общеобразовательную школу, а потом хоть 5 национальных школ, вопросов у людей не было бы», «Сами создали проблему, теперь как бы решаете эту проблему», — пишут жители Якутии в соцсетях.

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Люди также указывают чиновникам на то, что и строительство второй, обычной школы в 203-м микрорайоне, возвести которую обещают к концу 2020 года, проблему дефицита мест не решит:

«В 203 микрорайоне сданы только половина домов. Как сдадут через 2−3 года остальные дома то прибавится еще +700 детей, и снова будут поднимать шум и атаковать национальную школу, так как общеобразовательную школу построят только на 360 мест».

По-прежнему много тех, кто не считает уместным обучение русскоязычных детей в «Айыы Кыhата».

«Если к этой теме, то есть в городе повышенный спрос на якутскую школу. Не классы, а школы. Родители хотят, чтобы ребёнок рос в чисто якутской среде, чтобы сохранил свою якутскую идентичность, мышление, менталитет. Это не значит, что с русскими классами плохо, и это никак не национализм. Во всем мире есть такая практика, когда нации имеют свою школу. Ради сохранения своей идентификации в век глобализма», «Айыы Кыhата» — это совершенно особенная школа, это духовный и культурный центр, целью которого является воспитать ребенка в соответствии с его природой, генной памятью, традициями и культурой его народа. Поэтому так важно сохранить эту гармонию, этот тонкий мир конкретно в данной школе», «Прецедент создан, теперь ждем наплыв родителей в городской лицей, Классическую гимназию и т.п. с заявлениями об открытии якутских классов», «Вот рядом с моим домом две школы, а в этих школах нет якутских классов. И как нам быть?», — комментируют конфликт якутяне.

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Как сообщало ИА REGNUM, школа в 203-м районе Якутска только одна, и заявления о поступлении туда принимались только на сахаязычных детей. Тех, кто на якутском не говорит, предлагалось распределять по соседним школам, которые не находятся рядом с местом жительства детей.

«Родители русскоязычных детей жаловались на притеснения, родители сахаязычных отстаивали начальный концепт национальный школы и грозили митингами. Это можно было бы погасить в зародыше, прояви управление образования характер и сделай чёткие исчерпывающие заявления относительно обучения. Но из-за половинчатой позиции управления многие, и администрация школы, и часть родителей убедили себя, что решение о языке обучения будет приниматься в зависимости от того, как много поступит заявлений», — комментировал ситуацию политолог и журналист республики Виталий Обедин.