Скончался олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюканен

Хельсинки, , 11:07 — REGNUM В ночь на 4 февраля ушел из жизни финский спортсмен, четырёхкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина Матти Нюканен. Об этом сообщил министр спорта Финляндии Сампо Терхо на своей странице в Twitter.

Причина смерти Нюканена не называется. Ему было 55 лет.

Матти Нюканен был звездой лыжного спорта в 80-х годах. На зимней Олимпиаде в Сараево в 1984 году завоевал «золото» и «серебро», а четыре года спустя в канадском Калгари он завоевал три золотые медали. Пять раз Нюканен выигрывал чемпионаты мира.

После окончания спортивной карьеры жизнь Матти Нюканена пошла под откос: финн несколько раз был обвинен в домашнем насилии, испытывал проблемы с деньгами, страдал от алкоголизма.