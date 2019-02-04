Артамонов потребовал сделать выводы из ДТП со смоленскими детьми

Калуга, , 10:59 — REGNUM С минуты молчания в память о погибших в катастрофе с автобусом с детьми из смоленского Ярцево открылось сегодня, 4 февраля, в Калуге координационное совещание руководителей органов государственной власти области и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области. ДТП случилось 3 февраля на 128 километре автодороги Калуга — Вязьма Бабынинского района, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Анатолий Артамонов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он также поблагодарил участников ликвидации последствий аварии: медиков, сотрудников МЧС, полиции, руководителей Бабынинского района и особенно жителей села Утешево, которые после ДТП приютили пострадавших и оказали им первую помощь.

Из случившегося Анатолий Артамонов потребовал сделать самые серьезные выводы. Министру образования и науки области Александру Аникееву глава Калужского региона дал поручение усилить ответственность за перевозки детей.

«Да, это организовала частная компания, но в школе должны об этом знать и обратить внимание фирмы-организатора на то, что на них лежит ответственность — проверить, как там дети поедут, кто будет сопровождать», — подчеркнул глава региона.

Как сообщил участникам совещания министр здравоохранения области Константин Баранов, всего в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых. Пострадавшие были распределены по трем медицинским учреждениям. В Юхновскую районную больницу госпитализировали 13 человек, из которых девять детей перевезли в калужскую областную детскую больницу. У них медики диагностировали ссадины и подозрения на переломы без смещения. По состоянию на утро 4 февраля на стационарном лечении находятся 13 человек — пять взрослых и восемь детей. Состояние четверых взрослых и четверых детей оценивается как среднетяжелое. Остальные пострадавшие получили легкие травмы. У детей в динамике ухудшения нет. Самый сложный случай — у девочки перелом бедра, но без смещения, прогноз положительный.

«Все необходимое медицинское оборудование и в том числе кровезаменители, лекарственные препараты и расходные материалы для оказания неотложной помощи всем пострадавшим имеется в полном объеме», — отметил Константин Баранов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП с автобусом погибли три ребёнка и четыре взрослых. Двум погибшим девочкам было восемь лет, третьей — семь. Как рассказал на встрече с журналистами в Калуге заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой, все семеро погибших ехали на заднем сидении, и когда автобус перевернулся, их придавило тяжелыми механизмами автобуса. Один человек погиб от разрыва аорты, другие — от асфиксии.

Между тем, разбившийся 3 февраля под Калугой автобус из Смоленской области отправился в рейс с детьми без сопровождения автомобиля ГИБДД. Автобус был старый и его возраст превышал 20 лет. Согласно документам, техосмотр автобус проходил в декабре 2018 года, однако в полиции подозревают, что документы о прохождении техосмотра были поддельными. В настоящее время полицией задержаны водитель и владелец автобуса.