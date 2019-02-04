Денег нет: в Ярославле снег из спальных районов вывозить и не планировали

Ярославль, , 10:51 — REGNUM В контракте на уборку Ярославля не запланирован вывоз снега из спальных районов города. Об этом на общегородском совещании рассказал заместитель мэра Михаил Кузнецов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас по спальным районам города практически минимально заложены объемы на вывоз снега. В некоторых районах вообще не заложены. Заложен вывоз снега в Кировском и Ленинском районах. В связи с тем, что у нас такое выпадение осадков, к сожалению, необходимо дополнительно обеспечить вывоз, жители неоднократно обращаются к нам с жалобами. Сегодня этот вопрос решается тем, что у Заволжского, Дзержинского и Фрунзенского районов есть возможность складировать снег на газонах, поэтому идет его перекидка, и подрядные организации берут на себя дополнительные обязательства», — рассказал Михаил Кузнецов.

Кроме того, минимальные средства заложены в контракте на уборку пешеходных зон: тротуаров и остановок. По словам Кузнецова, эти деньги в контракте были заложены «по остаточному принципу». Причиной является нехватка бюджетных средств.

После прошедших в конце января снегопадов горожане не перестают жаловаться на плохую уборку снега. В снегу застревают автомобили, снежные лавины сходят с крыш на людей, утром и вечером пробки достигают 10 баллов. Хотя после самого обильного снегопада прошла уже неделя, позитивных перемен не заметно.

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