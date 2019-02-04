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Тренера Станислава Черчесова наградили саксонским орденом Святого Георгия

Общество

Власти Саксонии высоко оценили успехи бывшего игрока дрезденской команды

Тренера Станислава Черчесова наградили саксонским орденом Святого Георгия
Иллюстрация: Kremlin.ru
Станислав Черчесов

Берлин, 4 февраля 2019, 10:43 — REGNUM  Тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова удостоили высокой награды Саксонии — ордена Святого Георгия. Таким образом власти этой земли ФРГ отметили его заслуги в работе по руководству национальной командой России на чемпионате мира по футболу в 2018 году, сообщает пресс-служба РФС.

Вручение награды состоялось 1 февраля в Дрездене. Сам награжденный отметил, что это высокая честь для него. Когда он был футболистом, он два года отыграл в составе команды этого города, рассказал Черчесов.

«Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира», — заявил тренер.

Он также отметил, что расценивает эту награду как признание для России в целом как страны, блестяще организовавшей чемпионат мира по футболу, а также «сборной РФ за яркое выступление на этом крупном турнире», сказал Черчесов.

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Вручение государственных наград
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