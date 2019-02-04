«Мстители», «История игрушек» и «Игра Престолов»: трейлеры с Супербоула

Атланта, США, , 10:53 — REGNUM Во время футбольного матча «Супербоул LIII» в Антланте различные киностудии представили новые трейлеры своих будущих картин. Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку этих видеороликов.

Компания Marvel Entertainment показала новый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал». На новых кадрах герои объединяются для того, чтобы дать отпор безумному титану Таносу. К составу Мстителей присоединяются Человек-муравей, Ронин, енот Ракета и одна из дочерей Таноса Небула. Премьера фильма назначена на 26 апреля 2019 года.

Также Marvel Entertainment показали новые кадры предстоящего фильма «Капитан Марвел». На них зрителям демонстрируют эпизоды из прошлого Кэрол Денверс и несколько новых экшен-сцен в каноничном костюме из комиксов. «Капитан Марвел» выйдет в прокат 8 марта 2019 года.

Дуэт компаний Disney и Pixar представил тизер-трейлер четвёртой части мультипликационной франшизы «История игрушек». В ролике появляется пастушка Бо-Пип, а главные герои оказываются в парке аттракционов. Мультфильм о приключениях оживших игрушек выйдет 21 июня 2019 года.

Создатели «Игры Престолов» выпустили рекламу пива Bud, анонсирующую последний сезон сериала. В рекламном ролике рыцарь пива Bud сражается с Григором Клиганом по прозвищу «Гора». Персонаж «Игры Престолов» побеждает в поединке, а затем на турнир прилетает дракон Дейенерис Таргариен. Первая серия финального сезона выйдет 14 апреля на канале HBO.

Компания Blumhouse Productions представила тизер-трейлер фильма «Мы» от режиссёра Джордана Пила. По сюжету картины семью, переехавшую в новый дом, преследуют и пытаются убить их собственные двойники. Премьера фильма запланирована на 22 марта 2019 года.

Канал CBS опубликовал первый тизер-трейлер предстоящего сериала «Сумеречная зона». Проект основан на сериале 1959 года, а его продюсером выступил Джордан Пил. Съёмки перезапуска ещё идут, а премьера первого эпизода ожидается 1 апреля 2019 года.

Также киноотделение канала CBS представило сразу три трейлера хоррор-фильма «Страшные истории для рассказа в темнота». Картина расскажет о группе молодых людей, которой предстоит расследовать мистические убийства в своём родном городе. Продюсером и автором идеи проекта выступил Гильермо дель Торро, премьера запланирована на август 2019 года.

Напомним, что Супербоул — финальная игра в американской Национальной футбольной лиге. Сама игра и сопутствующие ей мероприятия принято считать национальным праздником в США. В матче 2019 года сразили команды «Нью Ингленд» и «Лос-Анджелес Рэмс» со счётом 13:3. Ежегодно на мероприятии различные кинокомпании показывают трейлеры своих самых ожидаемых проектов.

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