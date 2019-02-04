Перевернувшийся на Байкале катер нашли на дне озера

Иркутск, , 10:38 — REGNUM Спасатели обнаружили катер «Скорпион», который в ноябре 2018 года перевернулся на Байкале. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 4 февраля, его обнаружили на дне озера в четырёх километрах от мыса Зундук.

Читайте также: На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми

«Сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России найден катер «Скорпион», пропавший в ноябре 2018 года. С помощью аппарата FALCON он был обнаружен в озере Байкал на глубине более 220 метров», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства в Twitter.

https://www.instagram.com/p/BtcYqayFg7-/

При этом уточнятся, что тела двух пропавших пассажиров судна не найдены.

Ранее по теме: СКР возбудил дело по факту кораблекрушения на Байкале

Глубоководный аппарат привлекли к поискам пропавшего на Байкале катера

Поднять катер на поверхность силами спасотряда «не представляется возможным».

«Информация передана в Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области и в Восточно-Сибирское речное пароходство для проведения дальнейших мероприятий», — добавили в МЧС.

Как сообщал ИА REGNUM, катер «Скорпион» потерпел крушение в Ольхонском районе Иркутской области 25 ноября 2018 года. На борту находились четыре человека. Спасателям удалось обнаружить тела только двух погибших. К поискам судна был привлёчен катер «Виталий Тихонов», который оборудован локатором бокового обзора и телеуправляемым глубоководным аппаратом Falcon. По факту крушения катера с людьми в акватории озера Байкал следственные органы возбудили уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: Из Байкала подняли тело мужчины в спасательном жилете