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Полицейский погиб: в Челябинске хоккеист осуждён по громкому делу

Общество

Обвиняемый утверждал, что ничего не видел

Челябинск, 4 февраля 2019, 10:32 — REGNUM  В Челябинске осуждён хоккеист одной из местных команд Егор А. Ему вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Преступление было совершено 30 сентября 2017 года. Хоккеист управлял автомашиной и в селе Травники Чебаркульского района проигнорировал требование инспектора ДПС остановиться. Более того, он наехал на него и с инспектором на капоте продолжил движение. 26-летний полицейский в итоге упал с капота и через пять суток умер на больничной койке.

Хоккеист с места скрылся. Однако через три недели сдался правоохранительным органам и заявил, что не видел ни инспектора, ни патрульной машины.

Приговор вынес Челябинский областной суд. Хоккеист получил 17 лет колонии строгого режима плюс ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. Кроме того, в пользу матери и супруги погибшего он должен будет уплатить по миллиону рублей.

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