Оренбурженку обвинили в убийстве двух сыновей и взяли под стражу

Оренбург, , 10:29 — REGNUM В Оренбургской области следователи предъявили обвинение жительнице Акбулака в убийстве двух маленьких детей. В отношении женщины избрана мера пресечения — заключение под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, информация силовиков о преступлении, жертвами которого стали два мальчика в возрасте двух и семи лет, получила широкий резонанс. По данным информресурсов, женщина задушила маленьких сыновей, надев им на голову полиэтиленовые пакеты.

В СУ СКР по Оренбуржью отметили, что убийство совершено 31 января. Мать дала признательные показания, но мотив поступка объяснить не смогла. Возбуждено уголовное дело. В его рамках назначен ряд экспертиз, в том числе и на анализ психического состояния фигурантки.

Стоит отметить, это не первое дело, связанное с преступлением в отношении маленьких детей, которое вызвало бурное обсуждение. В январе 2019 года в Пономарёвском районе на улице нашли тело новорождённого. Впоследствии была задержана 18-летняя девушка — мать ребёнка.

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