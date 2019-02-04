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Жизням альбиносов из Танзании угрожают – СМИ

Общество

Несмотря на меры, предпринимаемые правительством против убийств альбиносов, их жизни все еще подвергаются опасности

Дар-эс-Салам, Танзания, 4 февраля 2019, 10:30 — REGNUM  Исполнительный директор благотворительной организации Under the Same Sun (UTSS) Питер Аш рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются альбиносы в Танзании, сообщает газета Nipashe.

Аш 1 февраля на праздновании десятой годовщины существования организации UTSS в Дар-эс-Саламе заявил, что, несмотря на меры по противодействию убийствам альбиносов в Танзании, этим людям все еще угрожает опасность.

Питер Аш, который сам является альбиносом, рассказал, что две недели назад шестилетний мальчик, живущий в городе Мванза, и 19-летний юноша из Нгоронгоро получили угрозы. Угрожавшие намеревались убить альбиносов.

Аш сообщил, что шестилетний мальчик получал подобные угрозы уже три раза с 2015 года. Ему удалось скрыться от угрожавших в школе-интернате, где он сейчас учится.

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