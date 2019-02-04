У 26 курсантов суворовского училища в Ульяновске выявили эхинококкоз

Ульяновск, , 10:20 — REGNUM В Ульяновской области по результатам медицинского обследования у 26 курсантов Суворовского военного училища выявлен эхинококкоз. Руководство образовательного учреждения заявило, что межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм в училище, сообщает «Интерфакс».

Напомним, министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко 3 февраля заявил, что у 26 суворовцев подтвержден диагноз «эхинококкоз». Всего обследовано 400 воспитанников училища, эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено.

В социальных сетях стала распространяться информация о том, что причиной заболевания могла стать пища. В федеральной прессе со ссылкой на руководство училища отмечается, что по результатам проведенной межведомственной проверки нарушений санитарных норм и организации питания не выявлено. Заявляется, что заболевание не передается от человека к человеку.

Эпидемиологическое расследование с участием эпидемиологов, привлеченных Министерством обороны РФ, продолжается.

Напомним, эхинококкоз — паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. Заразиться можно через приём пищевых продуктов или воды, содержащих яйца паразитов, а также через контакт с почвой или больными животными.

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Как сообщало ИА REGNUM, первоначально сообщалось о 20 курсантах, у которых выявлена патология лёгких, затем — о 27. Предварительно это связывали с «малоконтагиозным инфекционным заболеванием, которое не передается от человека к человеку». В министерстве здравоохранения заверили, что «все воспитанники училища чувствуют себя удовлетворительно и не требуют госпитализации». Также было инициировано обследование всех курсантов и сотрудников училища — всего более 800 человек. К работе комиссии были привлечены военные медики Министерства обороны РФ.

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