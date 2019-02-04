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Кражи из музеев снизят новые разработки технополиса «Москва»

Общество

На экспонатах будут устанавливаться радиометки

Москва, 4 февраля 2019, 10:15 — REGNUM  В технополисе «Москва» разработали эффективную систему защиты для музейных экспонатов. Это позволит снизить кражи из музеев, сообщается на портале мэра столицы.

На экспонатах будут устанавливаться радиометки. В основе системы защиты лежит технология радиочастотной идентификации, или RFID (Radio Frequency Identification).

Отмечается, что радиометки позволят распознавать местоположение экспонатов, вести их учет и контролировать передвижение предметов искусства (реставрация, передвижные выставки др.).

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2019 года из Третьяковской галереи было украдено полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Картина не находилась под сигнализацией.

Подробнее на эту тему: Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее

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Хищения из музеев
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