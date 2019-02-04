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Назарбаев наградил лесников, пострадавших от рук браконьеров

Общество

Ерлан Нургалиев награжден орденом «Барыс» III степени посмертно

Астана, 4 февраля 2019, 10:16 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил орденом «Барыс» III степени двух инспекторов лесного хозяйства, пострадавшим от рук браконьеров, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы государства

За храбрость и самоотверженность орденом «Барыс» (барс) награждены инспекторы «Охотзоопрома» Петр Ницык и Ерлан Нургалиев, который получил орден посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Карагандинской области Казахстана при попытке задержания браконьеров инспекторы лесного хозяйства получили тяжкие телесные повреждения, а злоумышленники скрылись с места происшествия. Впоследствии Ерлан Нургалиев скончался в больнице от полученных травм.

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