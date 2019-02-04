В Перми поставлен рекорд по вывозу снега

Пермь, , 10:11 — REGNUM В Перми после мощных снегопадов коммунальщики работают в усиленном режиме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, с 1 по 3 февраля вывезено рекордное количество снега — примерно 43,4 тысячи кубометров.

Напомним, синоптики прогнозировали обильные осадки 1−2 февраля. В столице Прикамья выпало 17 мм осадков, что составляет 60% от месячной нормы февраля. В связи с мощными снегопадами глава Перми заявил, что 1 февраля штрафы с автомобилистов на платных стоянках взиматься не будут. В то же время усилится контроль за теми автовладельцами, которые создают помехи для снегоуборочных машин.

На улично-дорожной сети 2−3 февраля задействовали около 380 единиц техники, в том числе наёмной. Ручную уборку осуществляли 340 человек. На полигоны вывезли 43,4 тысячи кубометров снега, с начала зимнего содержания — более 431,9 тысячи кубометров снега. Сейчас подрядчики сделают акцент на расчистке дорог с меньшей интенсивностью движения, проездов, внутриквартальных дорог, дорог частного сектора.

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