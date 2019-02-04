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«Альбиносы — настоящая добыча для целителей» – гражданка Уганды

Общество

С помощью своей социальной платформы она планирует изменить общественное отношение к людям, живущим с альбинизмом в Уганде

Кампала, 4 февраля 2019, 10:16 — REGNUM  Олив Аума — яркий представитель сообщества альбиносов в Уганде. Девушка рассказала журналистам, что она не могла родиться в стране, где к альбиносам относятся хуже. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Гражданка Уганды в возрасте 23 лет рассказала о невежестве по отношению к альбиносам в Уганде. Она надеется использовать свою социальную платформу, чтобы изменить общественное представление о людях с альбинизмом.

«Взрослые в нашей культуре презирают меня, а дети просто боятся», — призналась Аума.

Аума рассказала, что она настоящая «добыча» для целителей, которые используют части тела альбиносов для ритуалов.

«Представьте, как трудно жить, зная, что люди охотятся на тебя, как на животное. Я всегда наполняюсь ужасом, когда около меня проходят незнакомцы, я думаю, они хотят схватить меня», — сообщает Аума.

Ее мечта — изменить отношение к людям, живущим с альбинизмом в Уганде.

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