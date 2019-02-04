В Астане состоялось экстренное совещание в связи с гибелью детей при пожаре

Астана, , 10:04 — REGNUM В акимате (администрации) Астаны состоялось экстренное совещание в связи с трагической гибелью пятерых детей в пожаре в жилом доме, сообщили 4 февраля в пресс-службе акимата города.

Аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов выразил соболезнования семье погибших детей. Глава города поручил акиму района Сарыарка оказать помощь в организации похорон и выплатить материальную помощь.

Султанов также потребовал, чтобы акимы районов совместно с экстренными службами и полицией провели незамедлительный обход жилого сектора и проверили каждый дом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля в результате пожара временной постройки в жилом массиве Коктал-1 в Астане погибли пятеро детей 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения.

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