Ульяновские онкологи назвали лучшие меры профилактики против рака

Ульяновск, , 09:46 — REGNUM 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В 2019 году он проводится под девизом «Это я и я буду». В Ульяновской области в рамках этой даты с 4 февраля по 1 марта в учреждениях здравоохранения региона будут организованы профилактические лекции, беседы и встречи с пациентами «с целью информирования о возможностях и эффективности лечения рака, дальнейшего диспансерного наблюдения и реабилитации», сообщает областной минздрав.

Министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко отмечает, что цель проведения Всемирного дня борьбы против рака — привлечение внимания «медицинских работников и всех ульяновцев к глобальной проблеме онкологических заболеваний», которые являются одним «из самых опасных и распространённых заболеваний». По словам министра, успешность лечения во многом зависит от того, насколько своевременно человек обратился за квалифицированной медицинской помощью.

«Именно поэтому мероприятия масштабной акции будут направлены как на жителей, так и медицинских работников для повышения «онкологической настороженности». Кроме того, борьба с онкологическими заболеваниями является одной из задач национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в регионе. До 2024 года мы должны достичь снижения уровня смертности от онкологических болезней на 7,5%», — сказал Сергей Панченко.

В рамках Всемирного дня борьбы с раком в регионе будет работать горячая линия. 6 февраля состоится выезд областных медицинских специалистов в Карсунский район в составе агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». 15 февраля пройдет акция «ОнкоДесант» на базе Старомайнской районной больницы, где консультативный прием проведут врачи областного онкологического диспансера. 15 февраля в онкологическом отделении областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева состоится день открытых дверей. Для маленьких пациентов больницы будет организована развлекательная программа с призами и подарками, а также мастер-классы по изготовлению игрушек и декора. 28 февраля пройдет очередное занятие «Единой школы пациента», организованное специалистами центра медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Врач-онколог прочитает научно-популярную лекцию «Мифы о раке» и ответит на все вопросы участников. 1 марта на базе областного онкологического диспансера пройдут День онколога и «Школа ранней диагностики рака» для врачей медучреждения, первичных онкологических кабинетов поликлиник региона и других специалистов.

Специалисты сообщают, что до 35% онкологических заболеваний связаны с рационом, на втором месте — курение (до 32% заболевших курильщики). Таким образом, неправильным питанием и курением вызваны 2/3 случаев рака, поэтому среди мер профилактики онкологических заболеваний большую роль играет формирование здорового образа жизни.

«Главная цель мероприятий — рассказать людям как можно больше о раковых заболеваниях и способах их предотвращения. Ведь в 40% случаев развитие онкологических заболеваний можно предотвратить за счёт правильного питания, физической активности и отказа от вредных привычек. Чем больше люди знают об этом, тем выше вероятность того, что каждый из нас будет ответственнее относиться к своему здоровью и здоровью своих близких», — отметила главный внештатный специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Ульяновской области Валентина Караулова.

Это подчёркивает и главный внештатный специалист-онколог регионального минздрава, главврач областного клинического онкологического диспансера Валерий Базюк. По его словам, на определенном этапе жизни раком заболевает «каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина — такие показатели дают эксперты Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 2018 год». Но есть и положительная статистика: 43,8 млн человек в мире прожили более пяти лет после постановки первичного диагноза.

Он констатирует, что злокачественные новообразования являются одной из самых распространенных причин смертности населения в Ульяновской области. В России наиболее распространен рак груди у женщин, далее следует рак простаты у мужчин, за ним — рак кишечника, замыкает четверку рак легкого.

«Причем опасения экспертов вызывает рост заболеваемости раком легких среди женщин. Рак легких напрямую связан с курением. Отказ от этой вредной привычки снижает вероятность заболевания. Алкогольные напитки также могут вызывать рак. Этанол сам по себе является канцерогеном. Кроме этанола, алкогольные напитки содержат и другие ракообразующие компоненты. Канцерогены содержатся в продуктах питания. Поэтому обжаренную на масле пищу, в особенности жареное мясо, из рациона лучше исключить. Профилактика играет ключевую роль в комплексе мер борьбы с распространением рака», — подчёркивает Валерий Базюк.

Отвечая на вопрос о лекарстве против рака, врач-онколог подтвердил, что в журнале Science вышла статья об открытии группой ученых нового противоопухолевого белка, который назван Neo-2/15:

«Но пока нет определенности, как будет реагировать организм на введение белка, не будет ли отрицательного иммунного ответа. Поэтому говорить о том, что появилась панацея от рака, преждевременно».