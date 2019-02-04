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Арестованный челябинский депутат отпущен из СИЗО

Общество

Под домашний арест

Челябинск, 4 февраля 2019, 09:39 — REGNUM  В Челябинске депутат Центрального райсовета Михаил Смирнов покидает следственный изолятор. Областной суд отпустил его под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Новая мера пресечения будет действовать до 19 февраля, уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Смирнов обвиняется в мошенничестве. Он проходит по делу Антона Бахаева, который до августа был первым заместителем регионального министра экономического развития. Следователи полагают, что они и глава областного Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова могли быть причастны к пропаже денег, выделенных на проведённый в ноябре 2017 года форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Общая сумма пропавших денег областного бюджета превысила 3,8 млн рублей.

Михаил Смирнов был арестован 24 января. На такой мере пресечения настояли следователи. Однако арестованный подал апелляцию.

Читайте ранее в этом сюжете: Арест депутата в Челябинске: подробности

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