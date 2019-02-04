Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Московским водителям советуют держать дистанцию из-за тумана

Общество

До 11 часов будет туман

Москва, 4 февраля 2019, 09:28 — REGNUM  В Москве утром 4 февраля будет туман, сообщили в аккаунте Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

«До 11 часов будет туман. Будьте осторожны и внимательны на дороге. Держите дистанцию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 4 февраля ожидается до +3оС. Пройдёт дождь. Относительная влажность окажется на уровне 90−95%. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве 4 февраля будет туман и прольётся дождь

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Автотранспортные проблемы Москвы
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