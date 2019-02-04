Грязное место встречи мэра и огня игр «Дети Азии» закидали чистым снегом

Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM Жители Южно-Сахалинска распространили в социальных сетях ролик, как дорожные рабочие хорошенько так присыпают чистым снегом грязный около стелы в районе аэропорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По версии авторов видео, маскировка делается для того, чтобы городские власти в этакой «чистой зимней сказке» встретили огонь международных спортивных игр «Дети Азии».

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По традиции именно на стелах с названиями городов происходит передача огня от участников эстафеты к главам территорий, куда доставляется лампада игр. Вот настал черёд и Южно-Сахалинска, а значит мэр города Сергей Надсадин должен был пройти через эту процедуру.

На видеоролике зафиксировано, как экскаватор высыпает, а рабочие лопатами берут чистый снег и укладывают его на грязный.

«Дали задание: брать оттуда чистый снег и класть его здесь, напротив аэропорта. Такого не было даже в армии», — комментирует автор ролика, приправляя крепким словцом.

Официально городские власти причастность администрации Южно-Сахалинска к «зачистки» стелы отрицают и якобы начали проверку по факту незаконного складирования снега какой-то из компаний города, сообщает ИА Sakh.com.

Но достоверность этой версии вызывает сомнения: кому придёт в голову среди бела дня вываливать снег на обочине оживленной трассы. Для этого в городе достаточно куда более укромных мест. Да и полигоны для вывоза снега в этом году не переполнены.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области решили все вопросы, связанные с проживанием, питанием, транспортом и медицинским сопровождением участником и гостей игр «Дети Азии».

В зимних играх с 8 по 17 февраля намерены участвовать около 15 стран Азии. Будут проходить соревнования не менее чем по шести видам спорта, в том числе шорт-трек, хоккей, биатлон, лыжные гонки.

Потратить планируется из бюджета 144 млн рублей на питание, перевозку и СМИ,.