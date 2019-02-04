«Упрощенная рекомендация»: о лучшем способе уберечься от рака

Барнаул, , 09:15 — REGNUM Мнение немецкого онколога Михаэля Баумана, объявившего о том, что лучшим средством профилактики рака являются отказ от курения и здоровый образ жизни поддерживают алтайские эксперты — кандидат медицинских наук, врач-онколог высшей категории Александр Агеев и кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин. Вместе с тем, они полагают, что уважаемый профессор из научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге назвал только управляемые способы.

«Михаэль Бауманн сказал всё правильно, но он указал только те причины, на которые мы можем воздействовать. Но есть и неуправляемые причины заболеваемости раком, такие как как экология и профессиональные «вредности», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Александр Агеев.

Примерно в таком же ключе высказался и его коллега-депутат.

«Немецкий онколог дал весьма упрощенные рекомендации, которые при определенных видах локализации онкопатологии вообще не имеют никакого значения. Но тем не менее, они, несмотря на простоту, обладают реальной эффективностью и, кроме того, не требуют никаких затрат и напряжения сил со стороны системы здравоохранения», — считает кандидат медицинских наук, практикующий хирург Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отказ от курения, по мнению главы немецкого научно-исследовательского онкологического центра Михаэля Баумана, является лучшим способом уберечься от рака поскольку порядка 30% видов этого заболевания связаны именно с курением. Также профессор посоветовал «разумное питание и достаточное движение», которые тоже помогут противостоять развитию рака.