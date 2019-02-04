В Таджикистане «последний звонок» способствует коррупции — минобрнауки

Душанбе, , 09:12 — REGNUM «Последний звонок» не вернется в школы Таджикистана, так как он способствует развитию коррупции в школах, заявил министр образования и науки республики Нуриддин Саид, сообщает 4 февраля агентство «ТаджикТА».

Министр, отвечая на вопрос журналистов о возврате некоторых школьных праздников, заявил, что «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и «Последний звонок» увеличивают коррупционные риски в школах.

Напомним, «Последний звонок» в школах Таджикистана был отменен в 2016 году. В 2013 году министерство образования и науки республики переименовало «Последний звонок» в «Звонок зрелости» и перенесло праздник с 25 мая на 7 июня.

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