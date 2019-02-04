Понедельник, 4 Февраля 2019 года
09:13:02 МСК

В Таджикистане «последний звонок» способствует коррупции — минобрнауки

Общество

«Последний звонок» в школах Таджикистана был отменен в 2016 году

Душанбе, 4 февраля 2019, 09:12 — REGNUM  «Последний звонок» не вернется в школы Таджикистана, так как он способствует развитию коррупции в школах, заявил министр образования и науки республики Нуриддин Саид, сообщает 4 февраля агентство «ТаджикТА».

Министр, отвечая на вопрос журналистов о возврате некоторых школьных праздников, заявил, что «Иди Алифбо» (праздник Букваря) и «Последний звонок» увеличивают коррупционные риски в школах.

Напомним, «Последний звонок» в школах Таджикистана был отменен в 2016 году. В 2013 году министерство образования и науки республики переименовало «Последний звонок» в «Звонок зрелости» и перенесло праздник с 25 мая на 7 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Последний звонок отменили в школах Таджикистана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить