Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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В Москве 4 февраля будет туман и прольётся дождь

Общество

Относительная влажность окажется на уровне 90-95%

Москва, 4 февраля 2019, 09:04 — REGNUM  В Москве ожидается оттепель 4 февраля, сообщили журналистам в центре «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, насыщенного полями облачности и осадков при температурном фоне на 5−6 градусов выше климатической нормы февраля», — рассказали в центре.

По словам синоптиков, днём будет облачно, местами небольшой дождь, морось, также возможен туман. Температура воздуха и в Москве, и в Подмосковье достигнет +3°С. Ветер южный со скоростью до 8 метров в секунду. Относительная влажность окажется на уровне 90−95%.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

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