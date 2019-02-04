Министр МВД Украины: отставка главы НОТУ — нападение на свободу прессы

Киев, 4 февраля 2019, 09:06 — REGNUM Министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал разобраться в правомочности увольнения главы правления национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании, сообщило 3 февраля информационное агентство УНН.
Аваков считает плохой идеей уволить главу НОТУ за два месяца до президентских выборов
«Я думаю, там есть в чём разобраться. Я не вижу факта этого отстранения, я вижу факт очень серьезной провокации и нападения на свободу прессы», — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зураб Аласания выложил фото документа, в котором сказано, что его увольнение связано с недостаточным уровнем освещения деятельности президента Украины Петра Порошенко.
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