В Ингушетии проверят все школьные автобусы после аварии под Калугой

Магас, , 09:32 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил проверить автопарк школьных автобусов. Причиной для такого решения главы послужило страшное ДТП в Калужской области, в котором погибли семь человек, в том числе трое детей, и пострадали еще более 30 человек.

«В связи с трагедией дал поручение правительству Республики Ингушетия проверить в республике все транспортные средства, осуществляющие перевозку детей, на предмет их соответствия действующим требованиям безопасности», — написал глава республики на своей странице в соцсети.

Евкуров от имени всего ингушского народа выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля автобус, следовавший из Смоленской области в Калугу, в котором находилось в общей сложности 47 человек, в том числе 31 ребенок, перевернулся на 128-м км трассы Калуга — Вязьма. Дети ехали на творческий конкурс. В результате ДТП погибли трое детей и четверо взрослых. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести 33 человека, в том числе 27 детей.

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