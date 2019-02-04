Количество предновогодних ДТП в Китае сильно упало в сравнении с 2018 годом

Пекин, , 08:46 — REGNUM В преддверии Китайского Нового года в Поднебесной зафиксировано меньше дорожно-транспортных происшествий, нежели годом ранее, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

В результате ДТП в преддверии новогодних празднеств в Китае погибло на 45% меньше человек, чем за тот же предновогодний период в 2018 году. В то же время количество ДТП снизилось на 26%.

Количество происшествий, приведших к гибели троих человек и более, упало на 58%, а от пяти и более — на 60%, сообщили в министерстве. ДТП, унесших жизни более 10 человек зафиксировано не было.

Напомним, что период новогодних празднеств в Китае, во время которого фиксируется транспортный пик, в 2019 году продлится с 21 января по 1 марта 2019 года. Сам же новый год по Лунному календарю выпадает на 5 февраля.