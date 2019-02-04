Более 60 пассажиров АК «Якутия» прилетели в республику без багажа

Якутск, , 08:45 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» 2 февраля не взяла в рейс багаж 60 пассажиров, летевших из Москвы в Нерюнгри. Загрузку самолёта на этом рейсе уменьшили в целях безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM.

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Изначально пассажирам обещали вернуть их вещи через четверо суток, 6 февраля, но доставили их уже 3-го, пишет News.Ykt.ru.

«В целях обеспечения безопасности полёта на рейсе №783 по маршруту Москва — Нерюнгри, выполнявшемся 2 февраля, была уменьшена коммерческая загрузка. Авиакомпанией было сделано всё возможное для оперативной доставки багажа. Уже на следующий день — 3 февраля — багаж 61 пассажира был доставлен из аэропорта «Внуково» (Москва) в Якутск», — сообщили региональному СМИ в пресс-службе авиакомпании.

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О том, что они прилетели без багажа, более 60 человек узнали, только оказавшись в Нерюнгри. Представитель АК «Якутия» объяснил пассажирам, что их вещи недогрузили в самолёт, люди писали заявления с указанием содержимого сумок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году авиакомпания отличилась своей непунктуальностью: её пассажиры страдали от частых и длительных задержек рейсов. Руководство авиакомпании называло причиной её проблем то, что новые самолёты «Суперджет 100» часто ломаются и долго ремонтируются.