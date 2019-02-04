Понедельник, 4 Февраля 2019 года
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Китайская медсестра осуществляла подлог с прививками, желая заработать

Общество

Не те прививки сделаны 29 детям

Шицзячжуан, Китай, 4 февраля 2019, 08:38 — REGNUM  Медсестра, сделавшая неправильные прививки 29 детям на севере Китая, созналась, что делала это для финансовой выгоды, сообщает 3 февраля агентство Синьхуа.

Медсестра по фамилии Гуань, которая работала в одной из общественных клиник города Шицзячжуан провинции Хэбэй, призналась, что она намеренно подменяла более дорогие вакцины Пентаксим на более дешевые вакцины ХИБ. Подложные прививки сделаны 29 детям. На разнице в их стоимости и хотела заработать медсестра.

Как сообщало ИА REGNUM, директор указанной клиники Вэй Цзинли был задержан 1 февраля, еще двое сотрудников районного центра по контролю за заболеваемостью были уволены с занимаемых должностей.

Отметим также, что прививка ХИБ применяется против менингита, пневмонии, сепсиса и прочих заболеваний, в то время как Пентаксим — против дифтерии, столбняка и коклюша.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая задержан глава клиники в связи с врачебной ошибкой

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